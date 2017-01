EUA

A versão em espanhol da página 'web' da Casa Branca desapareceu da internet pouco depois de o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sido investido no cargo.

Agora, quando se tenta aceder à página www.whitehouse.gov/espanol, encontra-se a mensagem "Lamentamos, a página que procura já não existe" em inglês e espanhol ("Sorry, the page you're looking for can't be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)").

A versão em espanhol dessa página foi pela primeira vez criada nos meses seguintes à chegada ao poder do agora ex-presidente Barack Obama, e até alguns dias antes da tomada de posse de Trump tinha um 'blog' dedicado a temas de interesse da comunidade hispânica.