Actualidade

O navio com bandeira do Panamá, que ficou hoje preso na foz do rio Tejo, já desencalhou e está a regressar ao Porto de Lisboa, onde ficará até as autoridades verificarem se tem condições de segurança para seguir viagem.

De acordo com o comandante do Porto de Lisboa, José Isabel, o navio cargueiro 'Madeirense' desencalhou por volta das 19:00, depois de lhe terem sido retirados 500 metros cúbicos de lastro, operação que tornou a embarcação mais leve, fazendo-a subir.

O lastro é a água que se coloca em tanques para equilibrar os navios que viajam sem carga, como é o caso do 'Madeirense'.