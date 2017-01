TSU

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou hoje o seu apoio à descida da Taxa Social Única (TSU) para os empregadores, considerando que seria um sinal em termos de investimento privado.

"Era um sinal, é um sinal, não é só para as empresas, elas próprias ou para as IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social] ou para as Misericórdias em termos da sobrecarga do pagamento de salários em relação ao pessoal próprio, era um sinal em termos de investimento privado", afirmou o chefe de Estado, em entrevista à SIC, a primeira que concedeu desde que foi eleito para o cargo, a 24 de janeiro de 2016.

Na próxima quarta-feira serão debatidas e votadas na Assembleia da República apreciações parlamentares de PCP e BE que pedem a eliminação da descida da TSU para os empregadores em 1,25 pontos percentuais (aprovada em concertação social, com exceção da central sindical CGTP, a par do aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) de 530 para 557 euros), que deverão ser aprovadas com o voto favorável do PSD.