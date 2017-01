Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sete das nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido às previsões de chuva forte na sequência de uma superfície frontal fria.

Uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o IPMA, "uma aproximação de uma superfície frontal fria está a provocar precipitação pontualmente forte nas ilhas do Grupo Ocidental e nas próximas horas deverá condicionar também o estado do tempo nas ilhas do Grupo Central".

Assim, o aviso meteorológico do IPMA indica que as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso amarelo até às 05:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira.