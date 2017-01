Open da Austrália

A tenista norte-americana Serena Williams, segunda do 'ranking' mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano.

A antiga líder do circuito feminino venceu a checa Barbora Strycova (16.ª do 'ranking'), em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-4.

Serena Williams conta com atualmente 22 títulos do 'Grand Slam', partilhando o recorde de troféus na 'era Open' com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.