O número de chineses ligados à Internet ultrapassou os 730 milhões, em 2016, revelou hoje o China Internet Network Information Center (CNNIC), numa altura em que a economia online se assume como um novo motor de crescimento.

A população chinesa online aumentou, no ano passado, 6,2%, em termos homólogos, para 731 milhões. Mais de 95% acede à rede através de smartphones, segundo o organismo regulador do sector.

O CNNIC revela que 201 milhões de pessoas, ou 27% dos internautas, são oriundos do interior do país, o mais populoso do mundo, com cerca de 1.375 milhões de habitantes.