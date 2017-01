Actualidade

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, teve uma conversa telefónica no domingo com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, na qual ambos concordaram continuar a impulsionar a integração económica da América do Norte, informou a presidência.

"O Presidente Peña Nieto ressalvou a importância que tem para o México a relação com o Canadá e a consolidação da América do Norte como zona de livre comércio e de livre fluxo de investimento", indicou o gabinete presidencial num boletim.

Nesse sentido, acrescentou, o Presidente mexicano "conversou com o primeiro-ministro Trudeau sobre a importância da relação com os Estados Unidos para ambos os países, e concordaram em unir esforços para continuar a impulsionar a integração económica da América do Norte".