Actualidade

O Hospital Pediátrico de Coimbra, que integra o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), coordena desde o final de 2016 seis Centros Europeus de Referência em medicina, disse à agência Lusa o diretor do departamento pediátrico, Jorge Saraiva.

"Em duas áreas, é mesmo o único centro ibérico: no caso das doenças genéticas ósseas raras e das síndromes dismórficas com atraso intelectual grave", sublinhou o responsável, salientando que as candidaturas foram aprovadas pela Comissão Europeia com base nos serviços e estruturas já existentes.

No caso das doenças hepáticas com doença rara, o Hospital Pediátrico de Coimbra é o único centro português de referência e um de dois centros ibéricos.