Actualidade

A China registou, em 2016, o número mais alto de nascimentos este século, revelam dados oficiais, após o Governo ter posto fim à politica do "filho único", permitindo a todos os casais ter um segundo filho.

No total, nasceram 17,86 milhões de crianças no ano passado no país, um aumento de 7,9% face a 2015.

Quase metade dos nascimentos ocorreram em famílias que já têm uma criança, anunciou no domingo a Comissão Nacional da Saúde e Planeamento Familiar.