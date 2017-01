Actualidade

Os rebeldes sírios recusam negociar diretamente com os enviados do regime de Bashar al-Assad na primeira sessão das negociações de paz na capital do Cazaquistão, Astana, prevista para hoje, disse um porta-voz dos rebeldes.

"A primeira sessão das negociações não vai ser cara a cara porque o governo não respeitou até agora aquilo com que se comprometeu no acordo de 30 de dezembro", disse o porta-voz dos rebeldes, Yehya al-Aridi, à AFP, referindo o frágil acordo de cessar-fogo alcançado pela Turquia e Rússia.

Com início marcado para hoje, as conversações de paz sobre a Síria em Astana foram convocadas graças a um pacto entre Moscovo, que apoia o Governo sírio, e Ancara, que dá respaldo à oposição síria.