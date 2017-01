Taça da Liga

O Benfica, dominador da competição com sete títulos em nove possíveis, é o favorito ao triunfo na 10.ª edição da Taça da Liga em futebol, que se decide numa inédita 'final four', no Algarve.

De quarta-feira a domingo, o 'onze de Rui Vitória, sobrevivente entre os 'grandes', joga quinta-feira o acesso à final frente ao Moreirense, estreante em meias-finais, após um percurso perfeito - três vitórias e 7-0 em golos.

Caso cheguem à sua oitava final, os 'encarnados' encontrarão uma das outras equipas que lhe 'roubaram' o pleno, ou o Vitória de Setúbal, vencedor da primeira edição (2007/08), ou o Sporting de Braga, que ganhou em 2012/13.