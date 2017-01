Actualidade

As negociações de paz sobre a Síria entre os enviados de Bashar al-Assad e representantes dos rebeldes começaram hoje em Astana, capital do Cazaquistão, apesar dos rebeldes terem dito que recusavam negociar cara a cara com enviados do regime.

Representantes do regime sírio e dos grupos rebeldes sentaram-se na mesma mesa redonda, na primeira sessão das negociações de paz, aberta com um discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão, Kaïrat Abdrakhmanov, constatou um correspondente da AFP.

As conversações de paz sobre a Síria em Astana foram convocadas graças a um pacto entre Moscovo, que apoia o Governo sírio, e Ancara, que dá respaldo à oposição síria.