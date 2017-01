Actualidade

Momentos marcantes na história do concelho de Odivelas estão a ser pintados num muro daquela cidade, com 120 metros de comprimento, pelo 'graffiter' Ivo Santos, que assina como Smile.

Papel com o desenho numa mão e lata de 'spray' na outra, Smile vai dando forma à primeira fase do mural, na Rua António Ferreira, na qual retrata o Cruzeiro, ou Memorial, de Odivelas, classificado como Monumento Nacional. "Vou contar os pontos mais fortes do concelho de Odivelas, os passos que marcaram o concelho", contou o 'graffiter' à agência Lusa.

Na segunda fase, será retratada a lenda que terá dado origem ao Mosteiro de Odivelas, e na qual o rei D.Dinis é atacado por um urso. Reza a lenda que, vendo o perigo que corria, o rei terá pedido proteção a S.Dinis e a S.Luís, a quem prometeu que iria construir um mosteiro no seu paço de Odivelas, se o salvassem.