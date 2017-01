Actualidade

O bloco 17, operado pela Total no 'offshore' angolano, foi o mais lucrativo do país em 2016, tendo garantido vendas superiores a 8,7 mil milhões de euros, segundo dados do Ministério das Finanças compilados hoje pela Lusa.

Em causa está a atividade de um bloco na bacia do Congo, operado pela francesa Total e que inclui vários campos e poços em águas profundas, sendo atualmente o mais rentável de Angola, país que é o maior produtor de petróleo de África, com 1,7 milhões de barris por dia, a par da Nigéria.

Em todo o ano de 2016, de acordo com os mesmos dados, o bloco 17 exportou 231.875.003 barris de petróleo, mais de um terço da produção total de Angola (631 milhões de barris), a um preço médio de 39,92 dólares, entre 15 concessões 'onshore' e 'offshore'.