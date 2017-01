Actualidade

Uma equipa de investigadores da UC desenvolveu um modelo matemático que simula a libertação do fármaco a partir dos 'stents' de última geração - os denominados drug-eluting stents (stents de libertação de fármacos) --, "uma ferramenta que poderá ter impacto na cardiologia de intervenção", anunciou hoje a UC.

O modelo foi desenvolvido por especialistas do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC em colaboração com o Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)/ polo dos Covões.