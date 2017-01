Fitness

A marca portuguesa de ginásios para mulheres Vivafit começa o novo ano com o lançamento do BURN IT Women, uma modalidade inovadora que permite perder peso, ganhar força e tonificar os músculos em apenas 30 minutos, num treino em grupo com acompanhamento personalizado.

BURN IT é uma aula de 30 minutos desenhada para responder às necessidades diretas da mulher, ou seja, ajuda na tonificação muscular e perda de peso. Inspirado nos novos processos de treino intervalado de alta intensidade HIIT (High Intensity Interval Training), nas aulas BURN IT utiliza-se o peso do corpo ou equipamentos como caneleiras, elásticos, halteres, kettlebells, realizando assim o treino de força e cardio.

O BURN IT apresenta-se em dois formatos, Burn it Força e Burn It Cardio (HIIT), duas aulas distintas de 30 minutos cada: Treino de Força, onde são exercitados as pernas, glúteos e zona abdominal, e Treino Cardiovascular, onde é também exercitado todo o tronco, braços e core.

Conjugando estas duas aulas, os resultados serão visíveis em apenas dez sessões, numa frequência de dois treinos por semana, o que equivale a um mês e meio de aulas. Ao todo, numa aula BURN IT de força é possível perder até 300 quilocalorias, enquanto numa aula BURN IT cardiovascular é possível perder até 420 quilocalorias.

Além da inovação do método, o BURN IT irá funcionar como um treino de grupo, desenhado para grupos pequenos, onde o instrutor acompanhará de perto a evolução de cada aluna, ajudando-as a atingir os seus objetivos de forma individualizada, mas com a motivação de um treino coletivo.

O BURN IT ajudará, assim, na tonificação, perda de gordura e aceleração metabólica, trazendo ainda grandes melhorias para o sistema cardiovascular da mulher.

O BURN IT estará disponível em todos os 22 centros Vivafit em Portugal, a partir de 30 de janeiro, na modalidade de livre trânsito (39,90€ por mês), que permite usufruir de todas as modalidades, excepto as modalidades Vivafit Gold (SBarre e Pilates).