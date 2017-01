Actualidade

O presidente da Turismo Centro disse hoje que 2017 "vai ser o ano da graça no centro do país", devido a acontecimentos como a visita do Papa ou a reunião magna dos operadores turísticos europeus.

"O ano de 2017 reúne um conjunto de acontecimentos únicos para a região Centro e para Portugal que deverão reforçar a forte tendência de crescimento que se regista nos últimos anos na região", prevê Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro.

O maior destaque de 2017 vai para a visita do papa Francisco ao Santuário de Fátima, de 12 a 13 de maio, por ocasião do centenário das aparições.