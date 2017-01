Actualidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou hoje estar convencido que, "no próximo ano, por esta altura, o diferendo" com Espanha sobre a construção do aterro de resíduos nucleares em Almaraz "estará resolvido" a favor de Portugal.

"E parece-me muito justo que seja resolvido a contento daquilo que é a posição portuguesa", disse João Pedro Matos Fernandes, no Porto, à margem da cerimónia de abertura da entrega dos prémios Green Project Awards (GPA2016), a decorrer no auditório da Fundação de Serralves.

Segundo o ministro do Ambiente, tendo a queixa sido entregue há uma semana, "é natural que a Comissão Europeia queira [agora] ouvir o Estado espanhol", sendo, assim, de esperar que "nos próximos 90 dias" nada seja solicitado a Portugal.