Actualidade

A editora Ostinato, sediada em Nova Iorque, vai lançar em fevereiro uma compilação de música de Cabo Verde, em que se cruza uma "grande história de migração" com a do funaná elétrico dos anos de 1980.

A compilação "Synthesize the Soul - Astro-Atlantic Hypnotica from the Cape Verde Islands 1973-1988" reúne 18 temas de funaná, compostos por cabo-verdianos espalhados um pouco por todo o mundo e, com isso, procura trazer uma nova perspetiva ao debate em torno da imigração, disse à agência Lusa o responsável da editora norte-americana, Vik Sohonie.

Para o ex-jornalista de origem indiana, uma compilação só vale a pena se contar uma história e aquela que acompanha este trabalho foca-se na forma como a diáspora cabo-verdiana fez música "eletrizante", "muito à frente do seu tempo" e que é hoje cobiçada por colecionadores de todo o mundo.