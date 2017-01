Actualidade

O Plano Anual de Endividamento do Estado angolano para 2017 não prevê nova emissão de 'eurobonds', dívida soberana em moeda estrangeira, como a realizada pela primeira e única vez em 2015, mas esse planeamento está dependente das condições financeiras.

A posição foi assumida hoje pelo diretor da Unidade de Gestão da Dívida, Osvaldo João, após a apresentação, em Luanda, do plano de endividamento para 2017, que prevê necessidades brutas de financiamento no mercado na ordem dos 4,667 biliões de kwanzas (26,4 mil milhões de euros), sendo 75% deste total para angariar no mercado interno.

"Neste Plano Anual de Endividamento não prevemos a emissão de novos 'eurobonds'", disse o responsável, questionado pelos jornalistas.