A Guiné Equatorial, terceiro maior produtor de petróleo da África subsaariana, apresentou um pedido à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para aderir já este ano ao cartel, anunciou hoje o executivo.

"O Ministério das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial anuncia que submeteu o seu interesse em juntar-se à OPEP em 2017", lê-se num comunicado hoje colocado na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país.

Na sexta-feira passada, acrescenta o documento, o ministro do setor, Gabriel Mbaga Obiang, foi a Viena apresentar pessoalmente a proposta, que surge no contexto de abrandamento do crescimento da produção petrolífera neste país que faz parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).