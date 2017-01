Actualidade

Portugal recebeu autorização da União Europeia para aprovar um diploma que torna obrigatório que o leite e os produtos lácteos tenham nas embalagens a menção de origem portuguesa, anunciou hoje em Bruxelas o ministro da Agricultura.

Segundo Capoulas Santos, que fez o anúncio durante uma manifestação de produtores de leite, nas imediações da sede do Conselho da União Europeia, onde hoje decorre uma reunião de ministros da Agricultura dos 28, esta é "uma medida que o setor considera muito importante", e que permitirá aos consumidores portugueses passar a fazer, "de forma inequívoca", a opção pelo leite produzido em Portugal.

Presente na manifestação, organizada pelo sindicato European Milk Board, o representante da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) José Gonçalves reconheceu que se trata de "uma medida positiva", mas defendeu que "não vai resolver o problema concreto de Portugal" e do setor, que continua a viver sucessivas crises desde que a União Europeia decidiu terminar com as quotas leiteiras.