Actualidade

O líder comunista recordou hoje que o Presidente da República deve "cumprir e fazer cumprir a Constituição", comentando a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa e a sua posição sobre a baixa da Taxa Social Única (TSU).

"É uma opinião do Presidente da República, lembrando que o Presidente tem como função primeira e principal cumprir e fazer cumprir a Constituição e, consequentemente, as decisões dos órgãos de soberania", disse Jerónimo de Sousa, após um encontro com a Confederação Nacional da Agricultura, na sede nacional de Lisboa, sobre a entrevista de domingo ao Presidente na SIC.

Por iniciativa de BE e PCP, o parlamento discute e vota na quarta-feira uma apreciação parlamentar ao diploma do Governo socialista que baixa temporariamente em 1,25 pontos a contribuição das empresas à segurança social por cada trabalhador com Salário Mínimo Nacional (SMN) de 557 euros, acordado em concertação social.