Actualidade

Mais de 30 mil famílias afetadas pela seca em Moçambique estão a receber apoio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em sementes e produtos agrícolas, avançou hoje a instituição em comunicado.

Segundo a FAO, o programa Assistência de Emergência para a Contenção dos Efeitos da Seca decorre em coordenação com o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar nas províncias de Gaza, sul de Moçambique, Manica, Sofala e Tete, centro, e beneficia já entre 75% e 80% do grupo de agricultores abrangidos.

"A informação que temos até agora é que o processo está a decorrer normalmente e parece que será uma boa campanha, pois as áreas em cultivo encontram-se em bom estado. Está a chover nas áreas de distribuição, o que alimenta a esperança de uma boa campanha agrícola", referiu Inácio Pereira, coordenador do programa de emergência da FAO, citado no comunicado.