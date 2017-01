exposição

Este primeiro Salão WeArt & Antiques dedicado às exímias artes e antiguidades vem recuperar a tradição dos salões.

O programa, além da mostra, conta com palestras apresentadas por personalidades reconhecidas nas áreas, que irão proporcionar momentos únicos de partilha e conhecimento. Esta programação decorre na biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes atempadamente.

O Salão Nobre reúne num só espaço características que permitem tornar a WeArt & Antiques, Lisbon referência no roteiro e na agenda do dia da cultura portuguesa e internacional.

A WE- Teresa Abrunhosa Business proporciona encontros que marcam. Dos negócios aos prazeres da vida, onde o prestígio, a exclusividade e a excelência são os fios condutores para a realização de eventos com base na confiança.

PALESTRAS

26 de janeiro | Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes | 18 Horas

«Pensar a obra de arte» com apresentação da Dra. Cristina Azevedo Tavares, Presidente da direção da Sociedade Nacional de Belas Artes

27 de janeiro | Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes | 18 Horas

«O Chá, A Planta Divina, História e Cerimonial» com apresentação de João Micael, Presidente da Matriz Portuguesa, Associação para o Desenvolvimento da Cultura e do conhecimento.

28 de janeiro | Biblioteca da Sociedade Nacional de Belas Artes | 18 Horas

«Uma viagem de luz e beleza através do diamante» com apresentação de Dr. José Baptista, responsável pela prestigiada casa JBaptista Joias. Serão realçadas as propriedades do diamante comparando esta gema com outras pedras preciosas. Irá falar-se de personalidades famosas e a razão do valor e importância desta riqueza mineral. Durante a palestra será servido Vinho do Porto, colheitas especiais da Vasques de Carvalho. Afinal, o vinho também é uma joia!