espetáculo

O Ballet Flamenco de Madrid apresenta esta obra deGeorges Bizet, no Coliseu da Invicta e no Tivoli.

O Ballet Flamenco de Madrid apresenta o espetáculo Carmen de Georges Bizet, numa coreografia de Iván Gallego e Luciano Ruiz, que também assegura a direção geral.

A história de Carmen leva-nos até 1830, onde uma bela e temperamental cigana de espírito livre se apaixona por D. José, o ingénuo cabo que também cai de amores por ela. A relação acaba por ser tão intensa que faz com que D. José largue tudo e deserte do exército para se juntar ao grupo de contrabandistas do qual Carmen faz parte. Mas, quando ela se encanta por Escamillo, um bravo toureiro, D. José enlouquece e jura matá-la.

Concebido pelo Ballet Flamenco de Madrid - que nasceu da necessidade de romper com o pendor tradicionalista do flamenco, sem retirar a magia e a emoção da dança e música combinadas - Carmen foi construído em cima de uma linguagem contemporânea que tem feito sucesso nas plateias de todo o mundo.

Local: Coliseu do Porto

Horário: 26 de janeiro, às 21h30

Preço: €12 a €27,50

Local: Teatro Tivoli BBVA

Horários: 27 de janeiro, às 21h30; 28 de janeiro, às 16h e às 21h30 e 29 de janeiro, às 16h

Preço: €15 a € 27,50