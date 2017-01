Tecnologia

Centro Colombo lança serviço de apoio ao cliente via WhatsApp

O Centro Colombo rendeu-se às tecnologias para contactar com os seus clientes e conta já com o Serviço de Apoio ao Cliente via WhatsApp, tornando-se assim, um dos primeiros Centros a utilizar esta ferramenta tecnológica de comunicação.

Este serviço de apoio ao cliente via WhatsApp encontra-se disponível através do número 931 170 100 todos os dias, durante o horário de funcionamento do Centro Colombo, entre as 10h00 e as 24h00. Neste período, o Centro vai dar resposta às questões colocadas pelos seus clientes que estejam relacionadas com lojas, horários, localizações, serviços, cinemas, eventos, entre várias outras informações de relevo no sentido de ajudar o cliente.