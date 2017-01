Actualidade

O Ministério da Saúde vai ter um plano de contingência para a visita do papa Francisco a Fátima, em maio, que inclui o apoio aos peregrinos e às entidades oficiais que participam nas celebrações do Centenário das Aparições.

Em despacho hoje publicado no Diário da República, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, afirma que a "singularidade e a dimensão" do evento religioso "com o previsível aumento da afluência de peregrinos" e "o número e a diversidade de pessoas e instituições envolvidas e a extensa participação de altas entidades" devido à presença do papa Francisco a 12 e 13 de maio fazem com que a proteção da saúde pública relacionada com o evento constitua "uma iniciativa da maior responsabilidade por parte do Estado".

Assim, o Governo determina a constituição de uma comissão que será responsável por elaborar e acompanhar o Plano de Contingência do Ministério da Saúde, garantindo "uma resposta atempada, estruturada e eficaz no âmbito da saúde e da gestão dos seus recursos".