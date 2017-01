Actualidade

Quatro criadores vão marcar a programação deste ano da companhia de dança contemporânea Paulo Ribeiro, de Viseu, que está a apostar na diversificação de identidades e na pluralidade de linguagens artísticas, anunciaram hoje os novos diretores artísticos.

Além dos novos diretores artísticos, São Castro e António Cabrita, também os coreógrafos Paulo Ribeiro e Leonor Barata vão criar para a companhia durante este ano.

Trata-se de "uma espécie de valsa de identidades e de linguagens artísticas, quer no âmbito da criação, quer da formação, quer do próprio repertório que a companhia ainda estará a apresentar, fomentando a visibilidade do trabalho", disse São Castro aos jornalistas.