Responsáveis pelas entidades reguladoras da comunicação social de países lusófonos afirmaram hoje em Coimbra que a falta de qualificação dos profissionais e os mercados publicitários reduzidos são os principais problemas dos 'media'.

"Há fragilidade dos órgãos do ponto de vista financeiro, mas também da capacitação e qualificação dos jornalistas", constatou o presidente do Conselho Nacional da Comunicação Social da Guiné Bissau, Ladislau Embassa, que falava à agência Lusa à margem do Encontro de Reguladores da Comunicação Social dos Países de Língua Portuguesa, promovido pelo Instituto Jurídico da Comunicação da Universidade de Coimbra.

Para o responsável, os problemas financeiros sentidos pelos 'media' do seu país "derivam da falta de mercado publicitário, que não lhes permite ter a pujança económica para poderem trabalhar de forma desafogada".