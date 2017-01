“Inovar pela Ética do Desporto”

Concurso promove projetos de intervenção social

A Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude/Plano Nacional de Ética no Desporto e em colaboração com a Direção Geral da Educação/Programa do Desporto Escolar, acabam de lançar o concurso “Inovar Pela Ética do Desporto”.



Com o lançamento deste concurso pretende-se apoiar o desenvolvimento de projetos de intervenção social que promovam a ética desportiva, cujo custo máximo de implementação não poderá exceder dois mil euros. Podem candidatar-se a este desafio estudantes do ensino Secundário de todas as escolas do País, organizados em equipas de três. Os projetos deste ano estão subordinados ao tema “(Re)educando os pais no Desporto”, e deverão versar sobre o envolvimento da família no lema da ética, fomentando a ideia de que os pais devem participar na formação ética desportiva dos filhos, em colaboração com os treinadores. As candidaturas devem ser submetidas online até ao dia 4 de abril de 2017, através da página da Universidade Europeia criada para o efeito: http://info.europeia.pt/concurso-desporto.