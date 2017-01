Actualidade

O número de casais em que ambos os cônjuges estão inscritos nos centros de emprego desceu 6,7% em dezembro em termos homólogos e subiu 0,3% face a novembro, para 10.485, foi hoje divulgado.

De acordo com a informação disponível na página do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em dezembro, do total de desempregados casados ou em união de facto, 20.970 (10,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego.

Assim, no final de dezembro, estavam inscritos menos 754 casais do que no mês homólogo de 2015 e mais 29 casais do que em novembro de 2016.