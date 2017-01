Actualidade

Mais de 250 organizações não governamentais ligadas à área do património uniram-se para realizar a primeira edição do Fórum do Património em Portugal, marcado para o dia 10 de abril, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, foi hoje anunciado.

De acordo com a organização, que apresentou hoje o programa do encontro, em Lisboa, o objetivo é debater os problemas do património construído, desde a pequena à grande escala, habitações, património rural e industrial, aldeias tradicionais, bairros e centros históricos, incluindo a paisagem cultural.

Da comissão organizadora fazem parte o Grémio do Património, a Associação Portuguesa das Casas Antigas, a Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, e a Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património, sob a égide do ICOMOS, Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios.