"Vendinha das Mães" está de volta a Cascais

É já no próximo dia 28 de janeiro, entre as 10 e as 19 horas, que se realiza mais uma Vendinha das Mães, no Hotel Pestana Cidadela Cascais.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Este evento, que vai já na sua 6ª edição, vai contar com cerca de 30 expositores onde se pode encontrar, sobretudo, roupa e os mais variados artigos de criança, novos ou em segunda mão. As mães e pais também não foram esquecidos.Na Vendinha das Mães vai encontrar marcas a vender as suas coleções passadas e até as atuais, com uma redução de preços. Esta edição tem uma novidade. Irá ter uma mesa e charriots com peças em segunda mão de algumas figuras públicas e mães conhecidas, cujo valor final reverterá na totalidade para a “Cozinha com Alma”. Para além dos artigos para venda, vão existir algumas animações e surpresas, nomeadamente, mini sessões fotográficas com o Pau Storch. Ana Lemos, por detrás do Blog CacoMãe e também organizadora da Vendinha das Mães confessa: «sempre nutri um gosto especial por moda para crianças. No meu blog dou muitas dicas e sugestões de como vestir os mais pequenos, os coordenados mais giros para uma ocasião especial ou determinada época do ano, etc. Esta Vendinha é um pouco a materialização desse meu gosto pessoal onde posso juntar num único espaço algumas das marcas que mais gosto.»