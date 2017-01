Verão

Aluna do IADE desenha edição especial da marca de vinho LANCERS

Soraia Morgado, estudante do 2º ano da licenciatura em Design do IADE – escola da Universidade Europeia -, vai assinar a garrafa da edição especial do vinho rosé e branco da marca LANCERS que será lançada este verão, ao vencer o desafio lançado pela José Maria da Fonseca.

Realizado ao longo de um trimestre, o concurso envolveu 150 alunos que responderam ao briefing lançado pela José Maria da Fonseca, mediante o acompanhamento dos docentes, no âmbito da Agência Escola IADE. Este organismo caracteriza-se por ser um laboratório de ideias, criado em 2008, com o objetivo de ser um ponto privilegiado de contacto e de partilha entre alunos, professores e entidades parceiras. Os estudantes têm acesso a um ambiente profissional e apresentam projetos a pedido do Mercado, Estado e da Sociedade Civil, sendo premiados no final. Os critérios de avaliação basearam-se na coerência e no respeito pelo ADN da marca LANCERS, tendo privilegiado os conceitos de frescura, vintage, modernidade e diversão. A exequibilidade do Design, do conceito criativo e a adaptabilidade aos mercados externos foram decisivos na escolha do projeto vencedor.