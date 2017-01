Actualidade

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou a sessão de hoje a recuar 0,90% para 4.560,06 pontos, acompanhando a tendência negativa que se sentiu nos mercados europeus de referência.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 desceram, duas ficaram inalteradas face à cotação de sexta-feira e duas subiram.

No resto da Europa o dia também foi de desvalorizações nas principais praças, com as perdas a variarem entre os -0,60% de Paris e os -0,80% de Madrid.