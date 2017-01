Actualidade

O futebolista sérvio Lazar Markovic deixou o Sporting e vai jogar até ao final da temporada nos Hull City, treinado por Marco Silva, anunciaram hoje os clubes português e inglês.

A SAD do Sporting anunciou na sua conta do Facebook que chegou a acordo com o Liverpool para a revogação do contrato de empréstimo de Markovic, enquanto o Hull City revelou em comunicado que o jogador será cedido aos 'tigers' até final da época.

O Sporting pagou cerca de 1,5 milhões de euros ao Liverpool pela cedência, mas durante estes meses Markovic não conseguiu singrar em Alvalade, aonde chegou a pedido do treinador Jorge Jesus, que o treinou no Benfica na época 2013/14.