Actualidade

Cerca de um terço dos funcionários do Agrupamento de Escolas de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, tem estado ausente com baixa médica, segundo a direção que pondera encerrar um dos estabelecimentos de ensino.

"Temos onze funcionários de baixa por doença e um que abandonou as funções, que tem um processo disciplinar a decorrer, mas continua a constar como funcionário. Temos funcionários de baixa há mais de um ano e não há junta médica para avaliar estes casos", disse hoje à agência Lusa a diretora do Agrupamento de Escolas de Santo André, Manuela Teixeira.

Contactado hoje pela agência Lusa, o Ministério da Educação informou, em resposta escrita, estar "a acompanhar de perto esta situação" para "poder resolver os efeitos causados pelas ausências motivadas por baixas médicas".