Actualidade

A presidente do CDS-PP revelou hoje que os centristas apresentarão quatro propostas para "ajudar a reequilibrar" o eventual chumbo da descida da TSU para os empregadores, passando pela revisão do pagamento especial por conta e apoio às IPSS.

"O CDS não contribuiu em nada para este problema, mas, na nossa visão, faz sentido trabalharmos para apresentar algumas medidas, que podem não ser perfeitas, mas podem ajudar a reequilibrar uma situação que vai ser muito difícil", declarou Assunção Cristas aos jornalistas.

Assunção Cristas revelou que, além do prolongamento da redução de 0,75 no pagamento da Taxa Social Única (TSU) pelos empregadores, o CDS apresentará uma proposta de apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), outra para rever o pagamento especial por conta e outra para retomar a reforma do IRC.