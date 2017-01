TSU

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, defendeu hoje a manutenção do acordo de Concertação Social, mesmo que a TSU seja chumbada pelo parlamento, desde que o Governo apresente medidas alternativas que agradem aos parceiros subscritores desse compromisso.

"Independentemente da apreciação parlamentar que vai ter lugar no próximo dia 25 poder vir a registar, como será expectável, o chumbo da Taxa Social Única (TSU) é importante também perceber qual a vontade dos parceiros sociais e do Governo para que o acordo não caia", disse Carlos Silva aos jornalistas no final de um encontro com o Presidente da República, em Belém.

A dois dias de o parlamento poder chumbar a descida da TSU para os empregadores, após o acordo de Concertação Social, a 22 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu hoje a UGT, depois de na sexta-feira ter recebido a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a Confederação do Turismo Português (CTP).