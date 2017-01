Síria

Os Estaods Unidos desmentiram hoje que tenham feito qualquer missão conjunta na Síria com a Federação Russa contra o grupo que se designa por Estado Islâmico.

Fonte do Ministério da Defesa russo tinha garantido hoje que as suas forças na Síria tinham recebido coordenadas de alvos daquele grupo, próximos de Al-Bab, no domingo, "do lado norte-americano, através de uma ligação especial com o quartel-general da coligação internacional" liderada pelos EUA.

O porta-voz da coligação, John Dorrian, classificou imediatamente a alegação russa como "propaganda".