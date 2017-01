Actualidade

Os vastos incêndios nas florestas no centro e sul do Chile provocaram "o mais desastre florestal na história" do país, afirmou hoje a Presidente Michelle Bachelet, que cancelou uma viagem ao estrangeiro para acompanhar a situação de emergência.

Pelo menos 130 quilómetros quadrados foram reduzidos a cinzas, situados na sua maioria em áreas rurais escassamente povoadas, segundo o Serviço Nacional de Emergência.

Se bem que a maioria dos 150 fogos que irromperam nesta época de verão estejam sob controlo ou já extintos, 40 ainda continuam ativos.