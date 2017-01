Actualidade

Os Governos de Timor-Leste e da Austrália estão empenhados em trabalhar de "boa-fé" para alcançar um acordo permanente de fronteiras marítimas entre os dois países até setembro de 2017, informaram em comunicado conjunto.

Essa intenção é reiterada num comunicado conjunto emitido hoje depois de reuniões confidenciais entre delegações de Timor-Leste e da Austrália e sob os auspícios de uma Comissão de Conciliação das Nações Unidas, que decorreram entre 16 e 20 de janeiro em Singapura.

"Tanto Timor-Leste como a Austrália concordaram que as reuniões foram produtivas e reafirmaram o seu empenho em trabalhar de boa-fé para um acordo sobre as fronteiras marítimas até ao final do processo de conciliação, em setembro de 2017", refere a nota.