Actualidade

Cerca de quatro mil pessoas tiveram de sair das suas casas, na segunda-feira, devido aos incêndios florestais que afetam a zona centro e sul do Chile e que já destruíram 221.060 hectares desde 01 de julho.

Com as chamas localizadas entre as regiões de Valparaíso e La Araucania, as autoridades da cidade de Talca, situada 258 quilómetros a sul da capital, ordenaram aos habitantes de Santa Olga que abandonassem a localidade devido ao incêndio que lavra na comuna do Empedrado.

No domingo, devido a um incêndio que começou na zona designada Las Máquinas, a jurisdição de Maule decretou o alerta vermelho para o local, que tem sido uma das zonas mais afetadas pelas chamas.