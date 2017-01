Actualidade

A dívida pública da China disparou, em 2016, para 2,83 biliões de yuan (385.000 milhões de euros), o equivalente a 3,8% do Produto Interno Bruto do país e oito décimas acima do limite fixado pelo Governo.

As receitas fiscais do Estado chinês fixaram-se em 15,96 biliões de yuan (2,17 biliões de euros) e os gastos públicos em 18,78 biliões (2,56 biliões de euros), revelou na segunda-feira o ministério das Finanças chinês.

Pequim fixou um teto para o endividamento público equivalente a 3% do PIB, para 2016, um acréscimo face ao ano anterior (2,3%), visando contrariar o abrandamento económico através de mais gastos públicos e redução dos impostos.