Actualidade

O Sindicato dos guardas prisionais convocou para hoje de manhã uma vigília de protesto junto à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

Em causa, segundo o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, estão questões relacionadas com promoções a guarda principal, chefe e chefe principal, pagamento de subsídio de turno/noturno, o "fim do trabalho escravo" e atualização da tabela remuneratória, de acordo com a equiparação à PSP.

O sindicato anunciou também um greve geral para 07 e 08 de fevereiro.