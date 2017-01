Actualidade

Mais de metade (58,6%) dos concelhos de Portugal Continental tiveram uma ou duas cantinas sociais, mas há casos em que esse número triplicou face ao estimado e noutros, como no Porto, que ficaram muito aquém das necessidades.

A conclusão faz parte do relatório de avaliação das cantinas sociais do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, segundo o qual "a implantação das cantinas no território" apresenta "uma distribuição desequilibrada face à população" com maior vulnerabilidade e carências económicas.

Segundo o estudo, a que a agência Lusa teve acesso, o distrito do Porto não ultrapassou, entre 2012 e 2015, as 3.800 refeições protocoladas por dia, enquanto distritos como Faro e Santarém chegaram a ultrapassar as 4.200.