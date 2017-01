Actualidade

A chuva vai voltar a Portugal continental a partir de quarta-feira e pelo menos até domingo, enquanto as temperaturas mínimas deverão subir, de acordo com a Paula Leitão meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo a especialista, o dia de hoje ainda vai ser de céu nublado, tornando-se muito nublado a partir do início da tarde e possibilidade de chuva fraca nas regiões do Norte e Centro a partir da tarde, sendo de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

"Hoje ainda vamos ter um dia de sol. Amanhã [quarta-feira] já vamos ter nebulosidade, chuva fraca nas regiões do Norte e Centro a partir de tarde, que será de neve na Serra das Estrela, mas na quinta-feira a chuva já vai ser mais intensa e em todo o território continental", adiantou.