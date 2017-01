Actualidade

O saxofonista norte-americano Maceo Parker, que fez parte da banda de James Brown, atua no dia 20 de julho, nos jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, no 14.º Festival edpcoolJazz, foi hoje divulgado.

Maceo Parker, que colaborou com Pedro Abrunhosa no álbum "Viagens" (1994), é o segundo nome do certame que é anunciado, seguindo-se ao do britânico Jamie Cullum, que atua no dia 29 de julho, no Parque dos Poetas, também em Oeiras.

Parker foi saxofonista de James Brown (1933-2006) na década de 1960, "na altura considerado um dos pioneiros do funk moderno e do hip-hop".