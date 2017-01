Turismo

O Município da Batalha vai inaugurar, em março, um 'hostel' temático na Pia do Urso, num investimento de 305 mil euros, foi hoje anunciado.

O Hostel da Pia do Urso é "um projeto de iniciativa municipal", que pretende dinamizar o "empreendedorismo num setor estratégico como é o turismo da natureza associado ao Ecoparque da Aldeia da Pia do Urso e ao Centro de BTT da Batalha", refere a autarquia em nota de imprensa.

Com "um conceito inovador" promovido pelo Município da Batalha, o 'hostel' "conta a assinatura da arquiteta Joana Marcelino" e "já é célebre graças ao 'design', bem como pelo conceito temático em torno do Ecoparque da Aldeia da Pia do Urso e pela ligação ao Centro de BTT da Batalha", destaca ainda o Município.